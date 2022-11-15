В центре Киева два жилых дома подверглись ракетному обстрелу

Несколько ракет сбили ПВО над украинской столицей. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

В результате ракетной атаки россиян есть попадание в два жилых дома в Печерском районе Киева.

Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

«Атака на столицу. В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий. Более подробная информация будет позже», – написал мэр.

В свою очередь в Киевской городской военной администрации также сообщают о двух взрывах в столице. Согласно сообщению, информация о жертвах и пострадавших уточняется. Все соответствующие службы уже работают.

Тем временем заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал видео последствий одного из попаданий.

Как сообщал Курсор, утром 17 октября россия атаковала Киев дронами-камикадзе.

Также Курсор информировал о том, что Министерство обороны Украины прокомментировало массированную ракетную атаку рф на украинские города и анонсировало месть.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!