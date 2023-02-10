В Турции найдено тело погибшего главы еврейской общины

Всю ночь работала специальная спасательная группа в составе бойцов тыла и добровольцев ЗАКА. На данном этапе волонтеры израильской делегации продолжают операцию по спасению мирных жителей.

В результате долгих спасательных работ из-под руин турецкого города Антакья были извлечены останки Саул Дженудиоглу Прошлой ночью его жена Фортуна была найдена бездыханной.

Всю ночь работала специальная спасательная группа в составе бойцов тыла и добровольцев ЗАКА, около 4 часов утра им удалось извлечь из-под развалин его дома тело раввина, главы еврейской общины и его супруги, пропавших без вести с момента обрушения.

Спасатели работали интенсивно и самоотверженно в сложных условиях в течение многих часов, пока тела не были обнаружены и их личности подтверждены. От имени пресс-секретаря Зака ​​было заявлено, что организация находится в постоянном контакте и сопровождает членов семьи раввина с момента получения отчета.

Тела главы общины и его супруги были переданы семье и позже привезены для захоронения. Некоторые члены семьи находятся в Турции в сопровождении солдат и добровольцев Zaka. Также сообщалось, что на данном этапе волонтеры израильской делегации в Турции продолжают свои усилия по поиску признаков жизни и спасению из-под руин новых мирных жителей.

Ранее Курсор писал, что лидер еврейской общины и его жена пропали без вести во время землетрясения в Турции.

Также мы сообщали, что спустя четыре дня после землетрясения число жертв растет каждый час.