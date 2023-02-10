Четыре дня после землетрясения: число жертв растет каждый час

Спустя столько дней после катастрофы уже почти нет шансов найти живых, но количество погибших будет увеличиваться. По состоянию на утро пятницы погибшими определены 21 тысяча людей в Турции и Сирии.

По данным экстренных служб Турции, число погибших в стране возросло до 18 342 человек, а число пострадавших — до 74 242 человек.

Сотни тысяч человек в Сирии остались на улице посреди зимы. На северо-западе Сирии температура ниже нуля, а люди живут в импровизированных убежищах и в руинах разрушенных зданий. Многие спят просто на улице.

Крайне недостаточна помощь по разбору завалов и извлечению тел погибших — пострадавшие районы может ждать эпидемия. Повреждены резервуары с водой и водохранилища, не исключена вспышка холеры. Единственный конвой ООН, прибывший в регион, не имел специального оборудования для освобождения людей, попавших под завалы.

Однако есть и чудеса — утром в пятницу живой из-под развалин извлекли 10-летнюю девочку.

Землетрясение стало одним из худших в мире за последние 10 лет. В эпицентре землетрясения в Турции разрушена почти половина зданий. Ситуация с помощью в Турции лучше, чем в Сирии, но сотни людей также не могут найти пристанище и еду. Больницы не справляются с потоком раненых.

Ранее Курсор писал, что землетрясение в Турции: количество погибших может вырасти в восемь раз.

Также сообщалось, что спасена женщина, которая провела под завалами 80 часов.