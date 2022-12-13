В Украине оценили возможность атаки со стороны Беларуси

Ожидать нападения на Украину со стороны Беларуси не стоит, поскольку у белорусов нет желания воевать.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Мы в курсе, что там происходит. Действительно сегодня там были учения. Мы были проинформированы о том, что они там будут происходить. И это для нас не является чем-то неожиданным. Мы готовы к любому развитию событий, если рф* совместно с белорусами будут совершать те или иные акты агрессии», — сказал Данилов.

В то же время он отметил, что у белорусов нет желания повторить судьбу россиян.

«Они знают, чем это для них может закончиться, они видят на примере россии сколько россиян – тысячами – мы упаковываем каждую неделю, чтобы их хоронили на своей территории. Некоторых они вообще не забирают», — сказал Данилов.

По его словам, у белорусов нет желания повторить судьбу россиян.

Отвечая на вопрос о предложении президента Украины к рф о выводе войск из Украины на Рождество, Данилов заметил, что не следует этого ожидать.

«Конечно, к Рождеству могут быть какие-то чудеса, но, к сожалению, это не касается россии. Мы понимаем, что они никуда не уйдут. … Но мы заставим врага покинуть всю нашу территорию, включая Крым», — подчеркнул секретарь СНБО Украины.

Как сообщал Курсор, Украина прилагает все усилия для ускорения победы над рф, а любое решение о прекращении войны будет основываться на выходе российских войск из всех украинских территорий по состоянию на 2014 год. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

При этом, по его словам, сложно устанавливать какие-либо временные рамки, когда это произойдет.

«Но мы прилагаем все усилия. И если это произойдет летом, это, конечно, стало бы отличной новостью», — сказал Кулеба.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были пройти в Египте 29 ноября.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!