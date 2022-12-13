В Киеве рассказали, когда ждут нового наступления россии

Украина прилагает все усилия для ускорения победы над рф*, а любое решение о прекращении войны будет основываться на выходе российских войск из всех украинских территорий по состоянию на 2014 год.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

При этом, по его словам, сложно устанавливать какие-либо временные рамки, когда это произойдет.

«Но мы прилагаем все усилия. И если это произойдет летом, это, конечно, стало бы отличной новостью», — сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что надежды президента Украины Владимира Зеленского основываются на оценке динамики войны, военных возможностей Украины и россии, на уровне поддержки, которая поступает в Украину от международных партнеров.

«Я думаю, что российская возможность осуществлять большое наступление, которое, вероятно, будет возобновлено где-то в конце января-февраля, … — это то, что они пытаются делать. И мы, конечно, делаем все возможное, чтобы не допустить этого. Я не говорю точно, что это происходит. Но, принимая во внимание мобилизацию, объявлен призыв и подготовку новых призывников, их передвижения тяжелого вооружения в стране — они несомненно сохраняют надежды, что будут способны прорвать наши линии обороны и продвинуться вглубь Украины. Мы делаем все, чтобы сделать невозможным это. И я решительно верю, что им это не удастся», — сказал Кулеба.

Как сообщал Курсор, россия использует в войне против Украины снаряды 40-летней давности. Об этом сообщил Голосу Америки высокопоставленный чиновник Пентагона.

По его словам, с темпами, которыми россияне используют свое оружие для войны в Украине, полностью исправные артиллерийские и ракетные боеприпасы, вероятно, у рф могут закончиться в начале 2023 года.

Ранее Курсор информировал о том, что по меньшей мере пять стран Евросоюза письменно возразили против предложения президента Франции Эмманюэля Макрона предоставить россии гарантии безопасности после завершения войны в Украине.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были пройти в Египте 29 ноября.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!