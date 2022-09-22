Вандалы разрисовали свастиками стены в религиозном квартале Петах-Тиквы

Пока вся страна следила за расследованием жестокого убийства по националистическим мотивам 84-летней Шуламит Рахель Овадии, снова произошло преступление. Неизвестные решили изрисовать стены свастиками в религиозном квартале.

Об этом 22 сентября сообщает Israel Info.

За несколько дней до Рош ха-Шана в районе Хадар-Ганим в Петах-Тикве жители религиозного квартала, отправившиеся рано утром на молитву, обнаружили несколько граффити со свастиками на стене. Они назвали это провокацией и попыткой нанести психологический удар по евреям. Город уже познал преступления ненависти с участием молодых людей из неонацистского движения, которые осквернили Большую городскую синагогу. Именно так отреагировали местные жители, напомнив о преступлениях прошлых лет.

В 2018 году подобный инцидент уже прогремел на всю страну. Тогда расписали свастиками и символами СС центральный фасад синагоги «Микдаш Моше» в Петах-Тикве. Помимо синагоги в ту ночь пострадали еще два городских здания, которые разрисовали нацистскими символами — отделение министерства здравоохранения и здание “Битуах леуми». По горячим следам был задержан сам вандал, местный житель, оказавший бурное сопротивление полиции.

В Петах-Тикве около 10 лет назад зафиксировали серию актов вандализма. Полицейские арестовали несколько молодых людей, которые признались, что принадлежали к некой секте нацистского толка. Их приговорили к тюремному заключению после того, как они также признались помимо вандализма в нападениях на иностранных граждан, ультраортодоксов и в убийстве животных.

Ранее «Курсор» сообщал, что в Ашдоде неизвестные нарисовали свастику на дороге. Полиция начала расследование по этому делу.