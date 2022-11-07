Вблизи захваченного россиянами Мариуполя нашли более 1500 новых могил

Согласно анализу новых спутниковых снимков, более 1500 новых могил были вырыты на месте массового захоронения вблизи Мариуполя, который с мая оказался под полной оккупацией рф*.

Об этом сообщает BBC.

Организация Центр информационной устойчивости проанализировала изображение поселка Старый Крым для программы BBC Panorama и пришла к заключению, что с момента последнего анализа изображений в июне там были выкопаны более 1500 новых могил. В целом, по оценкам экспертов, с начала войны вблизи Мариуполя были выкопаны более 4600 могил, хотя точное количество людей, похороненных в этом месте, выяснить невозможно.

Жители Мариуполя, с которыми удалось пообщаться ВВС, рассказали, что этим летом в поисках родных, с которыми была потеряна связь, им пришлось пересматривать десятки тел, лежащих на улице без охлаждения.

Свидетели также рассказали, что в последние месяцы они видели, как военные рф доставала тела из-под обломков разрушенных зданий в городе и отвозила их для захоронения.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!