Верховный лидер Ирана находится в тяжелом состоянии — СМИ

Верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи находится в тяжелом состоянии и госпитализирован под наблюдением врачей, сообщила сегодня американская газета «Нью-Йорк Таймс».

Газета процитировала высокопоставленных чиновников режима аятоллы, которые выразили обеспокоенность состоянием 83-летнего религиозного лидера и заявили, что он отменил многие встречи и не появлялся на публике.

Согласно сообщению газеты, источники назвали лидера Ирана «тяжелобольным». Он находится под наблюдением специальной бригады врачей. По данным издания, как минимум двое из источников, подтвердивших информацию, близки к Хаменеи и находятся в Иране.

Вчера иранский новостной сайт «Iran International» также сообщал, что Хаменеи находится в тяжелом состоянии и отменил серию встреч. Согласно сообщению, отмена встречи, наряду с рядом других встреч, связана с плохим состоянием здоровья иранского лидера. Кроме того, новостной сайт сообщил о слухах о состоянии здоровья вождя, согласно которым он умирает от рака.

На прошлой неделе сообщалось, что сын Хаменеи, Моджтаба Хаменеи, получил титул аятоллы, что является религиозным стандартом, необходимым для назначения на должность верховного духовного лидера страны в соответствии с конституцией Исламской Республики.

Ранее Курсор писал, что Раиси заявил, что сотрудничество Ирана с рф делает их сильнее.