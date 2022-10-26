Ветеринары рассказали, какие овощи категорически запрещено давать домашним животным

Часто домашние животные выпрашивают у хозяев что-нибудь вкусненькое. А некоторые питомцы даже любят перекусывать овощами, но, оказывается, это не всегда безопасно.

Овощи обязательно должны присутствовать в рационе домашних любимцев. Они являются источником клетчатки, витаминов и микроэлементов.

Об этом рассказала ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина в Instagram.

Однако во избежание проблем с ЖКТ и аллергией важно знать, какими овощами можно, а какими категорически нельзя угощать любимца. Так, домашних питомцев можно угощать огурцами, помидорами, морковью, кабачками, тыквой. Эти продукты несут пользу их организму и насыщают полезными витаминами и микроэлементами.

Однако есть и перечень запрещенных продуктов, которые могут навредить животным и вызвать необратимые последствия.

Картофель в сыром виде содержит токсичный алкалоид соланин. Отварной или запеченный картофель также не полезен, поскольку перенасыщен крахмалом. Избыток крахмала в организме приводит к заболеваниям суставов. Картофель закупоривает ЖКТ, что может иметь опасные последствия.

Белокочанная капуста — вызывает метеоризм и кишечные колики.

Свекла — может вызвать аллергию и диарею. Можно давать в очень малом количестве любимцам с рыжей шерстью.

Брокколи — содержит опасный изоцианат. Можно употреблять только отварной и в небольшом количестве.

Кукуруза — может вызывать аллергию и метеоризм.

Баклажан — опасен для животных, у которых проблемы с почками.

Лук и чеснок — содержат тиосульфаты, вызывающие анемию и фитонциды.

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