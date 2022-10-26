Ветеринары рассказали, какие овощи категорически запрещено давать домашним животным

Овощи обязательно должны присутствовать в рационе домашних любимцев. Они являются источником клетчатки, витаминов и микроэлементов.
Об этом рассказала ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина в Instagram.
Однако во избежание проблем с ЖКТ и аллергией важно знать, какими овощами можно, а какими категорически нельзя угощать любимца. Так, домашних питомцев можно угощать огурцами, помидорами, морковью, кабачками, тыквой. Эти продукты несут пользу их организму и насыщают полезными витаминами и микроэлементами.
Однако есть и перечень запрещенных продуктов, которые могут навредить животным и вызвать необратимые последствия.
Картофель в сыром виде содержит токсичный алкалоид соланин. Отварной или запеченный картофель также не полезен, поскольку перенасыщен крахмалом. Избыток крахмала в организме приводит к заболеваниям суставов. Картофель закупоривает ЖКТ, что может иметь опасные последствия.
Белокочанная капуста — вызывает метеоризм и кишечные колики.
Свекла — может вызвать аллергию и диарею. Можно давать в очень малом количестве любимцам с рыжей шерстью.
Брокколи — содержит опасный изоцианат. Можно употреблять только отварной и в небольшом количестве.
Кукуруза — может вызывать аллергию и метеоризм.
Баклажан — опасен для животных, у которых проблемы с почками.
Лук и чеснок — содержат тиосульфаты, вызывающие анемию и фитонциды.
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