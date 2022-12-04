Вино и чай помогут улучшить память — ученые

Все дело в антиоксидантных флавонолах, которые содержатся в чае, вине, ряде фруктов и овощей.

Ученые выяснили, что люди, которые пьют регулярно пару бокалов вина и несколько чашек чая способны значительно снизить темпы ухудшения памяти.

Об этом пишет Sci Tech Daily.

Автора исследования Томас Холланд из Медицинского центра Университета Раш в Чикаго обнаружил, что определенная диета способна привести к более медленному снижению когнитивных функций. Все дело в антиоксидантных флавонолах, которые содержатся в чае, вине, ряде фруктов и овощей.

Результаты исследования показали, что у людей потреблявших наиболее высокую дозу флавонолов ухудшение памяти происходили на 0,4 бала медленнее за десятилетие, чем у группы с самым маленькой дозой флавонолов.

Флавонолы можно условно поделить на четыре группы:

кемпферол: капуста, бобы, чай, шпинат и брокколи;

кверцетин: помидоры, капуста, яблоки и чай;

мирицетин: чай, вино, капуста, апельсины и помидоры;

изорамнетин: груши, оливковое масло, вино и томатный соус.

Ученые отмечают, что у людей, потребляющих высокую дозу кемпферола скорость снижения когнитивных функций была на 0,4 единицы медленнее за десятилетие, в сравнении с группой, потребляющей самую низкую дозу кемпферола. В группе потребляющей кверцетин — скорость снижения памяти замедлялась на 0,2 единицы, а в группе мирицетина — на 0,3 единицы.

Также Курсор писал о том, что многие люди сталкиваются с проблемами памяти в пожилом возрасте. На это влияют как физические, так и психологические факторы. Результаты нового исследования могут предложить простое решение для лечения этой проблемы.