Во сколько лет женщины выходят замуж по знаку Зодиака — прогноз астролога

Как известно, натальная карта предрешает судьбу человека очень часто. Так, астрологи проанализировали особенности всех знаков Зодиака и рассказали, когда женщины чаще всего выходят замуж.

Астрологи назвали идеальный возраст для каждой невесты.

Об этом пишет УНИАН.

Овен

Овны очень переборчивы. Именно поэтому их первый брак может быть заключен в 20-22 года, но вскоре может быть развод и последующие попытки построить свою семью.

Телец

Настоящие торопыги, которые нередко идут под венец в 18 лет. Случаются истории, когда просят у родителей их согласия на брак еще и раньше.

Близнецы

Уроженки этого знака мечтают о ранней свадьбе, но из-за их напористости и желании выполнять в союзе «мужскую» роль, партнер может долго не решаться делать предложение. Они идут замуж в 27 лет.

Рак

Возраст, когда Раки могут впервые примерить белое платье — 19 лет. И это еще не рано. Они считают, что прежде всего в жизни нужно создать крепкую семью.

Лев

Львы преследуют цель создать крепкую и счастливую семью.