Во сколько лет женщины выходят замуж по знаку Зодиака — прогноз астролога

18:03, Сегодня
Общество
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Фото: pixabay.com

Как известно, натальная карта предрешает судьбу человека очень часто. Так, астрологи проанализировали особенности всех знаков Зодиака и рассказали, когда женщины чаще всего выходят замуж.

Об этом пишет УНИАН.

Овен

Овны очень переборчивы. Именно поэтому их первый брак может быть заключен в 20-22 года, но вскоре может быть развод и последующие попытки построить свою семью.

Телец

Настоящие торопыги, которые нередко идут под венец в 18 лет. Случаются истории, когда просят у родителей их согласия на брак еще и раньше.

Близнецы

Уроженки этого знака мечтают о ранней свадьбе, но из-за их напористости и желании выполнять в союзе «мужскую» роль, партнер может долго не решаться делать предложение. Они идут замуж в 27 лет.

Рак

Возраст, когда Раки могут впервые примерить белое платье — 19 лет. И это еще не рано. Они считают, что прежде всего в жизни нужно создать крепкую семью.

Лев

Львы преследуют цель создать крепкую и счастливую семью.

С детства уроженки этого знака мечтают надеть белое платье и пойти под венец с прекрасным принцем, но в реальности все не так, как хотелось бы. Их возраст замужества — 29 лет и старше.

Дева

Дева — мудрая и рассудительная. Именно поэтому она не хочет спешить с клятвой быть вместе и в горе, и в радости. Звезды говорят, что эти люди начинают строить свою семью в 30-32 года.

Весы

Возраст, когда Весам лучше всего выходить замуж — 27 лет. Их характер понравится не каждому, однако часто отношения эти люди не меняют.

Скорпион

Этот знак Зодиака относится к категории «гулящих». Зачастую первый брак у девушек-Скорпионов случается в 25 лет, длится он 1-2 года, затем второй и последующие.

Стрелец

Стрельцы — ужасные карьеристы. Им нужна слава, деньги, признание со стороны окружающих. Конечно, личная жизнь важна, но брак — далеко не первоочередное, к чему те стремятся. Именно поэтому их кармический возраст свадьбы — 28-30 лет.

Козерог

Козероги рано встречают свою первую любовь. Им везет, и эта любовь оказывается на всю жизнь.

Именно поэтому им нечего терять время — уже в 22 года можно и свадьбу играть.

Водолей 

Астрологи утверждают, что идеальный возраст для Водолеев для построения брака — период с 24 до 26 лет.

Рыбы

Рыбы выходят замуж в 23 года. Именно в этом возрасте они начинают осознавать острую потребность в семье и хотят оформить свои отношения формально.

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