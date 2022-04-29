Военные рф жалуются, что им уже негде складывать трупы — перехват разговора

12:00, Вчера
Общество
СБУ фото
Фото: СБУ/@SecurSerUkraine/Facebook

Военные рф признаются, что несут огромные потери, при этом они откровенно боятся воевать с ВСУ и ругают власти своей страны, которые обрекли их на смерть в Украине.

Служба безопасности Украины опубликовала очередной разговор военных рф*. На обнародованной записи оккупант признается, что ангары с так называемым «грузом 200» переполнены.

Об этом сообщает СБУ.

Солдат говорит, что «россия конкретно стухает» и несет потери, которые больше невозможно скрывать. По его словам, трупы русских солдат просто привозят в ангар и кидают, не разбираясь даже где кто.

«Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто», — сказал российский боец товарищу.

Кроме того, оккупант отметил, что ни обычные солдаты, ни военное командование не знают цели войны против Украины.

По словам оккупанта, солдаты из Дагестана и Чечни массово отказываются и бегут, объясняя, что «это не их война».

Ранее редакция нашего портала сообщала, что глава ООН осудил нападения россии на мирных жителей во время визита в Украину.

Кроме того, Курсор писал, что палата представителей США одобрила ленд-лиз Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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