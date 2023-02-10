Войска рф понесли тяжелые потери возле Бахмута и Угледара — британская разведка

В районе Бахмута оккупанты продвинулись на запад на 2-3 км и возле Угледара продвинулись на западной окраине города.

Оккупационные войска рф с 7 февраля получили тактические успехи в боях возле Бахмута и Угледара Донецкой области, но понесли тяжелые потери.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

На северных окраинах города Бахмут Донецкой области силы группы «вагнер» продвинулись дальше на запад на 2-3 км, контролируя сельскую местность возле главной дороги M-03 до города. В частности, как отмечает британская разведка, российские силы все больше доминируют на северных подходах к Бахмуту.

На юге российские подразделения продвинулись на западной окраине города Угледар, где они возобновили наступательные операции в конце января, отметили в разведке. Однако, как подчеркивается, российские подразделения, предположительно, понесли особо тяжелые потери возле Угледара, поскольку были задействованы неопытные подразделения.

При этом после неуспешного наступления российские войска, очевидно, сбежали и бросили по меньшей мере 30 почти неповрежденных бронированных машин, добавили в британской разведке.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.