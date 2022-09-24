Волонтерский центр в Хайфе предоставил помощь тысячам семей украинских беженцев с начала российского вторжения

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отметил, насколько важна помощь для украинских граждан во время войны. Он посетил волонтерский центр помощи беженцам из Украины в Хайфе.

За период своей работы, а именно с марта 2022 года, сотрудники центра содействовали тысячи украинских семей.

На станице дипломатического ведомств в «Фейсбуке» 24 сентября опубликованы подробности.

Поддержка украинских беженцев – главная задача в работе центра. На его территории предоставляют гуманитарную помощь, продукты питания, других базовых вещей и одежду, а также помощи в адаптации к стране. Помощь оказалась масштабной и эффективной.

Представители центра ознакомили посла Украины со своей деятельностью, очертили проблемы. Также были оговорены общие пути помощи волонтерам в продолжении этой необходимой для украинских беженцев инициативы. Дипломат отметил, что следует всячески содействовать работе волонтерского центра, поскольку десятки тысяч семей продолжают нуждаться в самом необходимом.

Российские войска вторглись на территорию Украины в 2014 году, оккупировав Крым и часть Донецкой и Луганской областей. Масштабная атака последовала 24 февраля 2022 года. Россия задействовала все военные мощности для уничтожение украинского народа, но была разбита в битве под Киевом в конце марта. Боевые действия продолжились в восточных и юных регионах страны.

Кремль 21 сентября 2022 года объявил о планах частичной мобилизации, а также пообещал аннексировать большие участки Украины и пригрозил защитить свои завоевания с помощью ядерного оружия. Эта последняя демонстрация силы не могут скрыть мрачные реалии быстро разваливающегося путинского вторжения. Спустя семь месяцев после того, как российские танки впервые пересекли границу, его истощенная и глубоко деморализованная армия остановилась, а военная инициатива решительно перешла к украинцам.

Ранее «Курсор» сообщал, что комиссия ООН обвинила россию в военных преступлениях в Украине. Российские захватчики убили десятки тысяч людей в разных областях страны.

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