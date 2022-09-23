В Израиле начали вакцинировать препаратами, адаптированными к Omicron

Органы здравоохранения рекомендуют людям в возрасте 65 лет и старше получать вакцину вместе с другими группами риска.

Сегодня, 23 сентября, Израиль в четверг начал вводить дозы вакцины против коронавируса, предназначенные для борьбы с высокоинфекционным штаммом Omicron.

Внедрение новой вакцины следует за ведущим в мире стремлением Израиля вакцинировать свое население в начале 2021 года и делает его одной из первых стран, начавших распространять вакцины, специфичные для Omicron.

Представители органов здравоохранения в настоящее время выражают растущую озабоченность по поводу роста числа случаев заражения COVID-19 предстоящей зимой.

Арсен Арутюнян, представитель израильского поставщика медицинских услуг «Клалит», сказал, что с начала новой кампании был «большой спрос» на бустерные вакцины. Он сказал, что клиника была завалена телефонными звонками от людей всех возрастов, желающих записаться на прием.

«Я получил все предыдущие прививки. Пока я не заразился, хотя вся моя семья заразилась. Я каким-то образом стал тефлоновым. И, как говорится, сохраняя здоровье», — сказал Эйтан Гурфинкель, житель Тель-Авива.

По состоянию на четверг 95 человек были госпитализированы с тяжелыми случаями коронавируса — самый низкий показатель с мая. Согласно статистике Министерства здравоохранения, с начала пандемии в начале 2020 года от COVID-19 умерло более 11 600 израильтян.

В прошлом году Израиль стал мировым лидером по вакцинации своего населения в 9,5 млн человек от коронавируса после того, как он заключил сделку с Pfizer об обмене вакцин на медицинские данные. К осени 2021 года Израиль вакцинировал более 60% своего населения как минимум двумя дозами вакцины Pfizer/BioNTech. Более 4,5 млн израильтян получили третью дозу вакцины Pfizer/BioNTech, но чуть более 800 000 получили четвертую прививку.

В августе FDA одобрило обновленные бустеры COVID, нацеленные на штамм Omicron, и представители здравоохранения США начинают развертывание этой осенью.

Ранее Курсор писал, что исследователи выяснили, почему так мало израильских детей привиты от COVID-19. Новое исследование выявило некоторые причины, объясняющие низкий уровень вакцинации среди этой возрастной группы.

Стало известно, когда израильтяне начнут получать COVID-прививки второго поколения. Вакцины второго поколения распространяются среди поставщиков медицинских услуг, поскольку научное сообщество с нетерпением ждет, чтобы увидеть, насколько они помогают.

Ранее Курсор писал, что Салман Зарка сообщает о росте инфекций COVID-19 и предупреждает о новой волне зимой. Салман Зарка призывает людей вакцинироваться от COVID-19 и гриппа.

Израиль предложит вакцину против коронавируса без мРНК. Министерство здравоохранения Израиля объявило, что теперь оно предложит альтернативу тем, кто не может или не хочет получать мРНК-вакцину Covid.

Кроме этого, что Израиль снова вводит ПЦР-тестирование в аэропорту Бен-Гурион.

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