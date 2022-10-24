Врач назвал блюдо, которым ни в коем случае нельзя завтракать

Медики обращают внимание на то, что часто популярные виды завтрака не очень полезны, а есть и те, которые сильно вредят организму. Например, бутерброды со сливочным маслом и сыром — худший вариант завтрака для сердца и поджелудочной.

Медик сообщил, что жир животного происхождения в особенности вреден для здоровья человека из-за высокой калорийности. Также в сливочном масле содержится много холестерина и триглицеридов, что заставляет печень и поджелудочную усиленно работать.

Медик пояснил, что чем чаще человек ест животные жиры, тем выше уровень холестерина и триглицеридов в крови и тем быстрее развивается атеросклероз.

Вялов при этом сказал, что нет необходимости совсем отказываться от бутербродов. Важно знать меру все же стоит. В рационе должно быть больше растительного и меньше животного, подчеркнул он. Современные рекомендации по кардио профилактике гласят: желательно, чтобы два из трех приемов пищи за сутки были вегетарианскими. Гастроэнтерологи с этим соглашаются: чем здоровее питание, тем ниже риск болезней поджелудочной железы, печени и кишечника.

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