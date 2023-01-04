Врач назвал главную ошибку при приготовлении гречки

По его словам, каждый день на гречку налегать не стоит.

Гречка является полезным, доступным и диетическим продуктом, но многие люди готовят ее неправильно. Доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков рассказал, как получить от гречки максимальную пользу.

Об этом он рассказал на своем канале в YouTube.

По словам специалиста, крупу лучше не варить, потому что в сердцевине гречки находятся углеводы. Во время варки вся серцевина ядра вылезает наружу, когда желудок начинает ее мять. В результате углеводы очень быстро поступают в кровь, насыщая ее сахаром, а это плохо для организма, потому что уровень сахара резко повысится, а потом спустя 2-3 часа упадет и снова возникнет чувство голода.

Чтобы получить максимальную пользу от крупы, ее лучше заварить на ночь водой или кефиром, тогда ядра остаются твердыми, не рассыпаются. В результате углеводы в организм будут поступать постепенно.

Алексей Ковальков отметил, что употреблять гречку ежедневно не стоит, достаточно 2-3 раз в неделю, потому что питание должно быть разнообразным и правильно сбалансированным.

«Курсор» писал ранее, что кроме полезных веществ, которые входят в состав популярной гречневой каши, важно учитывать и другие свойства этой крупы. Она может нести и вред для здоровья организма.

Еще мы писали, что многие ученые самой полезной кашей называют гречку. Эта крупа богата клетчаткой, которая необходима для правильной работы желудочно-кишечного тракта.