Ученые выяснили, какая каша является самой полезной для завтрака

Каши являются источником витаминов, минералов и медленных углеводов. Они обеспечивают организм всеми необходимыми веществами, поэтому считаются лучшим вариантом, чтобы начать день.

Многие ученые самой полезной кашей называют гречку. Эта крупа богата клетчаткой, которая необходима для правильной работы желудочно-кишечного тракта. Кроме того, пищевые волокна дают долгое ощущение насыщения, удерживая от нездоровых перекусов в течение дня.

Об этом пишет podrobnosti.

Клетчатка помогает улучшить уровень холестерина в крови, что, в свою очередь, снижает риск сердечных заболеваний, диабета, инсульта и ожирения. Кроме того, гречка — один из рекордсменов по содержанию растительного белка, а ее минеральный состав намного богаче, чем в других круп. В частности, она содержит железо, марганец, медь, магний и фосфор.

По словам ученых, в одной порции каши (168 г) содержится также 1,58 мг ниацина или витамина B-3, который необходим для преобразования углеводов, жиров и белков в энергию.

Другое исследование показало, что гречка положительно влияет на инсулин и уровень глюкозы в крови, а также может предотвращать воспаления и метаболический синдром, которые часто встречаются при диабете.

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