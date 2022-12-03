Врач назвала четыре причины, из-за которых могут выпадать волосы

Выпадение волос является естественным процессом, который связан с обновлением покровов. В среднем каждый день человек теряет 50-100 волосинок. Но бывают случаи, когда выпадает очень много волос. И на это есть ряд причин.

На своем Telegram-канале врач Мария Вороненко назвала четыре из них, о которых многие могли даже не догадываться.

Первая причина — химическое влияние.

Вредные соединения могут содержаться в шампунях, красках для волос, других средствах по уходу и даже воде. Чтобы защитить волосы, специалист советует для мытья головы использовать бутылированную воду, подогретую до умеренной температуры. Слишком горячая вода способствует выпадению волос.

Вторая причина — нехватка питания.

Если человек сидит на диетах, и организм не получает комплекса витамина группы В, витаминов Е и С – следует быть готовым к ежедневному обильному выпадению волос.

Третья причина — выпадение на нервной почве.

В период стресса выделяются гормоны адреналин и кортизол, влияющие на состояние сосудов, обмен веществ, уровень глюкозы в организме. Врач говорит, что сосуды спазмируются, впоследствии нарушается питание волосяного фолликула.

Четвертая причина — генно-гормональная.

По словам специалиста, можно унаследовать не только группу крови и цвет волос, но и склонность к андрогенетическому облысению. Чаще всего залысины появляются в области лба и макушки.

«Курсор» писал ранее, что эксперты поделились советами, как правильно ухаживать за волосами, чтобы они были здоровыми и красивыми.