Врач назвала четыре причины, из-за которых могут выпадать волосы

Выпадение волос является естественным процессом, который связан с обновлением покровов. В среднем каждый день человек теряет 50-100 волосинок. Но бывают случаи, когда выпадает очень много волос. И на это есть ряд причин.
На своем Telegram-канале врач Мария Вороненко назвала четыре из них, о которых многие могли даже не догадываться.
Первая причина — химическое влияние.
Вредные соединения могут содержаться в шампунях, красках для волос, других средствах по уходу и даже воде. Чтобы защитить волосы, специалист советует для мытья головы использовать бутылированную воду, подогретую до умеренной температуры. Слишком горячая вода способствует выпадению волос.
Вторая причина — нехватка питания.
Если человек сидит на диетах, и организм не получает комплекса витамина группы В, витаминов Е и С – следует быть готовым к ежедневному обильному выпадению волос.
Третья причина — выпадение на нервной почве.
В период стресса выделяются гормоны адреналин и кортизол, влияющие на состояние сосудов, обмен веществ, уровень глюкозы в организме. Врач говорит, что сосуды спазмируются, впоследствии нарушается питание волосяного фолликула.
Четвертая причина — генно-гормональная.
По словам специалиста, можно унаследовать не только группу крови и цвет волос, но и склонность к андрогенетическому облысению. Чаще всего залысины появляются в области лба и макушки.
«Курсор» писал ранее, что эксперты поделились советами, как правильно ухаживать за волосами, чтобы они были здоровыми и красивыми.