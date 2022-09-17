Врач назвала неожиданную пользу баклажанов для здоровья

Врач-диетолог Сара Гароне рассказала, что в составе баклажанов содержатся антоцианы и антиоксидантные вещества, которые важны для организма.

Овощи должны регулярно присутствовать в рационе человека, потому что они богаты на витамины и полезные вещества, которые необходимы организму для правильного функционирования. Особое внимание стоит уделить баклажанам.

Об этом сообщает издание Planet-today.

Врач-диетолог Сара Гароне рассказала, что эти овощи содержат антоцианы и антиоксидантные вещества, которые помогают противостоять воспалительным процессам в организме.

При регулярном употреблении баклажанов можно нормализовать уровень глюкозы в крови, а это снижает риск развития сахарного диабета. Еще овощ богат на клетчатку, которая улучшает пищеварение.

Еще баклажаны помогают держать вес в норме, потому что надолго дарят чувство насыщения. В самых овощах калорий не сильно много, но зато они содержат в себе марганец, необходимый для здоровья костей.

«Курсор» писал ранее, что правильное питание заключается в употреблении в пищу не только достаточного количества правильных углеводов и белков, но и большого объема овощей. Некоторые из них особенно богаты витаминами.

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