Названы овощи, содержащие дневную норму витаминов

Правильное питание современного человека невозможно представить без употребления в пищу овощей, которые дают нам витамины, микроэлементы и антикосиданты.

Диетологи не устают повторять, что правильное питание заключается в употреблении в пищу не только достаточного количества правильных углеводов и белков, но и большого объема овощей. Некоторые из них особенно богаты витаминами. Их перечень публикует портал Страна здоровья.

Брокколи

Брокколи по праву завоевала звание суперфуда: этот крестоцветный овощ чрезвычайно богат витаминами А, В6, С и К, калием и клетчаткой. Благодаря своему составу, брокколи помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с желудочно-кишечным трактом, улучшает мозговую деятельность и состояние кожи. Кроме того, капуста содержит минимум калорий, что делает ее идеальным диетическим продуктом.

Цветная капуста

Этот крестоцветный овощ обязательно должен стать частью вашего рациона. Цветная капуста – отличный источник антиоксидантов, омега-3 жирных кислот, витаминов и минералов. При этом она низкокалорийна и подходит для приготовления самых разнообразных блюд.

Свекла

Еще один невероятно полезный корнеплод – свекла. Он богат витаминами группы В, витаминами А, С, РР, калием, фосфором и незаменимыми аминокислотами. Активные вещества, содержащиеся в этом ярком овоще, предотвращают появление сосудистых спазмов, чистят сосуды и снижают артериальное давление.

Спаржа

Спаржа прекрасна по всем параметрам: она вкусная, полезная и из нее можно приготовить десятки разнообразных блюд. Этот овощ содержит витамины А, С, К, витамины группы В и клетчатки, при этом калории в нем практически отсутствуют.

Морковь

Этот овощ является настоящим источником антиоксиданта – бета-каротина, который в организме превращается в витамин А. Регулярное употребление моркови в пищу благоприятно скажется на здоровье глаз, состоянии кожи, а также поможет замедлить старение.

Как сообщал Курсор, селен, который содержится во многих продуктах питания, может положительно влиять на память человека.

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