Подорожание продуктов: что ждет Израиль после праздников

Большинство товаров коснется существенное подорожание до 25%. Начиная с сегодняшнего дня и до 1 ноября многие цены в магазинах будут повышены.

Продукты, молоко, крупы и даже туалетная бумага — это лишь часть длинного списка из сотен продуктов, которые должны с сегодняшнего дня существенно подорожать.

Об этом сообщает Mako.

Часть продуктов уже сегодня будут продаваться по новым ценам, а остальные товары на полках подорожают в ближайшие десять дней, с 1 ноября. Рост цен составит от 20% до 25%.

Компании по производству продуктов питания и моющих средств обратились в последние месяцы к торговым сетям с требованием повысить цены на сотни продуктов. В длинном перечне присутствуют: хлопья, шоколадные изделия, домашняя химия, туалетно-косметические принадлежности, молочные продукты и банки.

Подорожание начнется с сегодняшнего дня и будет постепенно охватывать все большее количество продуктов в ближайшие десять дней.

Компании, просившие о повышении цен, — это Sano, повышающая цены на свою продукцию в третий раз за последние полтора года, Gad, Terra, Unilever, Kimberly, Clark и Ferrero. Торговые сети сейчас подвергаются испытанию: откажутся ли они от требований компаний, даже ценой снятия продукции с полок, или решат не считаться с потребителями и допустят рост цен до 25% на товары.

Потребители тоже теперь подвергаются испытанию: согласятся ли они смириться с повышением цен или смогут проигнорировать эти товары и привлечь к этому внимание производителей?

Ранее Курсор писал, что владелец сети Victory объявил о значительном повышении цен. Израильтян предупредили о значительном повышении цен на товары с ноября в супермаркетах сети Victory.

Еще мы писали, что израильская компания по производству чистящих средств «Сано» объявила, что с 1 ноября повысит цены на бумажные изделия.