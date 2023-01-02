Врач назвала самую опасную боль в животе, которую нельзя игнорировать

Боль в животе может быть симптомом разных заболеваний и некоторые ее виды могут быть не опасными, но в большинстве случаи игнорировать такое состояние опасно.

Медики говорят, что есть симптомы, которые указывают на серьезные нарушения и опасное состояние. Какие боли в животе игнорировать категорически нельзя?

Об этом рассказала британский врач Сара Джарвис в издании Sun.

Боль сочетается с кровью в стуле. Это может быть признак рака, кровь может сигнализировать о язве желудка, гастроэнтерите или язвенном колите. В любом случае – консультация врача нужна как можно быстрее.

Внезапная острая боль в животе – опасный симптом, который игнорировать категорически нельзя. Это может быть сигналом о разных опасных состояниях: камни в почках, аппендицит, прободная язва, внематочная беременность у женщин, непроходимость кишечника.

Боль с общим ухудшением самочувствия может сопровождать желудочную инфекцию. Обычно она распространяется по всему животу, сопровождается коликами, тошнотой и диареей. Также такая боль может говорить о проблемах с желчным пузырем – болит в правом верхнем отделе живота. Если причина в раздраженном кишечнике, то может быть вздутие живота и нарастающий дискомфорт. Сильное недомогание может указывать и на аппендицит.

Боль и при этом резкая потерей веса может указывать на инфекцию, воспаление. ПТакже такая боль может говорить об инфекции желчного пузыря, пищевом отравлении, дивертикулите, инфекциях малого таза у женщин.

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