Врач назвала способы, помогающие снизить уровень сахара в крови

Одним из самых значимых жизненных показателей является уровень сахара в крови, поскольку у здорового человека он координируется с помощью инсулина. Врач Мария Вороненко назвала способы, с помощью которых можно нормализовать этот показатель.

Об этом она рассказала на своем Telegram-канале.

Специалист рекомендует, в первую очередь, употреблять овощи без крахмала. К примеру, рацион стоит обогащать огурцами, брокколи, морковью и шпинатом. В них много витаминов и полезных для организма микроэлементов.

Также врач рекомендует есть гречневую крупу, потому что она богата на витамины В6, В5, В3, фолиевую кислоту, тиамин и холин, а также устойчивое волокно, которое позволяет снизить уровень сахара после еды и способствует похудению. Гречневая крупа в любом виде содержит постоянное волокно, а в гречневой каше содержится еще больше на 6 процентов.

Кроме этого, стоит побольше свободного времени проводить на свежем воздухе, поскольку ходьба позволяет клеткам стать более восприимчивыми к инсулину, что приводит к управлению уровнем сахара в крови.

Не стоит забывать также о качественном сне. Человеку рекомендуется спать не менее восьми часов в день, ведь это помогает снизить уровень стресса, соответственно и уровень сахара в крови.

«Курсор» писал ранее, что количество сахара в нашей крови имеет жизненно важное для того, как организм использует энергию, наряду с другими важными функциями, и если ваш уровень не соответствует норме, могут развиться тонкие, но серьезные симптомы.

Еще мы писали, что многие ошибочно считают, что сахарозаменители — это более безопасная альтернатива сахару, которая позволяет насладиться вкусом и уберечь фигуру. Но это не совсем так.