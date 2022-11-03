Медики сообщили, в чем опасность сахарозаменителей

Многие ошибочно считают, что сахарозаменители — это более безопасная альтернатива сахару, которая позволяет насладиться вкусом и при этом уберечь фигуру. Но это не совсем так.

Врачи рассказали, почему сахарозаменители, пользующиеся большой популярностью у худеющих, опасны для здоровья. Так, подсластители связаны с понятиями углеводной зависимости гораздо больше, чем кажется, говорят специалисты.

Об этом пишет newsyou.info.

Сахарозаменители — вредная химическая добавка, которая не дает человеку забыть вкус сахара и отвыкнуть от него. Они нарушают условные рефлексы, которые способствуют контролю глюкозы и гомеостазу энергии.

Вкусовые рецепторы сладкого имеются не только на языке, но и в кишечнике, объясняют врачи. Они высвобождают сигнальные молекулы в кровь в ответ на сладкий вкус, вынуждая поджелудочную железу выпустить инсулин в рамках подготовки к резкому скачку глюкозы, который произойдет, если вы съели сахар.

Люди, по сути, пытаются найти замену сахару, который вызывает эндорфинную зависимость, но только «вводят организм в заблуждение». Ведь сахарозаменители не могут спасти человека от желания съесть что-нибудь сладкое, так как на биохимическом уровне это не вызывает выброса эндорфинов.

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