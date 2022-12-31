Врач перечислила полезные свойства граната

Этот фрукт используют для профилактики и восстановления здоровья.

Гранат является ценным источником витаминов, микроэлементов и антиоксидантных веществ, поэтому его периодически стоит добавлять в свой рацион. Польза от этого фрукта неоценима.

Об этом на своем Telegram-аккаунте рассказала врач Мария Вороненко.

По словам специалиста, с помощью граната можно повысить в организме уровень гемоглобина, а также нормализовать давление и снизить симптомы вегетососудистой дистонии.

Употребление граната еще улучшает память, концентрацию внимания, активизирует мозговую активность, предотвращает депрессию и тревожность.

Врач отмечает, что добавление граната в рацион также способствует улучшению эластичности стенок сосудов, а благодаря содержанию полифенола фрукт замедляет процессы старения в организме.

Гранат помогает бороться с артритом, облегчает боль в суставах.

Однако, не стоит злоупотреблять продуктом, потому что он имеет и негативные свойства, например, гранатовый сок противопоказан для людей, страдающих гастритом с повышенной кислотностью и язвенной болезнью.

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