Врач перечислила продукты с высоким содержанием калия

Рекомендовано потреблять не менее 3,5 г калия в день.

Организм, чтобы он функционировал как часы, необходимо обогащать различными витаминами и микроэлементами, в частности калием. Он регулирует водный баланс в организме, очищает от шлаков, снабжает мозг кислородом и выполняет множество других функций. Так в каких продуктах его больше всего?

Об этом на своем Telegram-канале рассказала врач Мария Вороненко.

По ее словам, в рацион следует добавить картофель, потому что овощ среднего размера содержит приблизительно 941 мг калия. И лучший способ его приготовления — запекание (в мундире).

Также микроэлемента много в листовой зелени. Листья амаранта и приготовленный шпинат особенно богаты калием. Чашка каждого содержит от 800 до 900 мг минерала.

По словам специалиста, стоит периодически употреблять и томатное пюре, сок и пасту. Например, томатная паста содержит 669 мг калия.

Еще в меню следует добавить сушеные абрикосы и изюм. В абрикосах содержится более 1000 мг калия на полстакана, а в изюме – 618 мг на ту же порцию.

Еще пополнить запасы калия может чечевица. В чашке вареного продукта содержится 731 мг калия.

«Курсор» писал ранее, что при недостаточном поступлении калия с пищей могут развиться неврологические расстройства, в том числе очень болезненные судороги икроножных мышц.

Еще мы писали, что омега-3 жирные кислоты, витамины B, C и E, а также антиоксиданты, флавоноиды и аминокислоты – вещества, необходимые для слаженной работы мозга. Медики составили список самых полезных продуктов, которые обязательно стоит включить в свой рацион.