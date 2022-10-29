Ученые назвали малоизвестное свойство кофе

Кофе — любимый напиток многих людей, но мало кто знает о том, что кофе — это еще и поддержка здоровья печени. Правда, только если напиток натуральный и употребляется умеренно.

Врачи рассказали о пользе натурального кофе, способного, по их словам, помочь человеку защитить себя от рака печени. Также напиток обладает другими ценными для здоровья и сохранения жизни свойствами.

Об этом передает newsyou.info.

Так, натуральный, а не растворимый кофе является одним из лучших естественных средств, улучшающих состояние печени, защищающих орган от развития опасных патологий.

Ароматный напиток при болезнях печени, предотвращает переход гепатита в цирроз, а цирроза — в рак.

Ученые уверяют, что три-пять чашек кофе в день для людей с заболеваниями печени просто необходимы.

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