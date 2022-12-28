Врач подсказала, какие способы помогут снять напряжение с глаз

Многие люди на сегодняшний день работают за компьютером и часто «зависают» в гаджетах, а это негативно отражается на здоровье глаз. Они начинают быстро уставать, красней и болеть, в результате может снизиться острота зрения. Но есть способы, которые помогут это предотвратить.

Об этом на своем Telegram-канале рассказала врач Мария Вороненко.

По словам специалиста, снизить напряжение поможет частое моргание. Это активизирует увлажнение глаз и снимет раздражение. Моргайте от 30 до 60 секунд, повторяя упражнение каждые 2-3 часа во время повышенных нагрузок на глаза.

Также врач предлагает выполнять пальминг — комплекс упражнений для глаз, который позволяет расслабить мышцы глазного яблока и способствует восстановлению зрения. Для этого сядьте на стул и выпрямите спину, сомкните ладони и приложите их к глазам так, чтобы свет не проникал через них. На глаза не давите. Побудьте в темноте 5 минут и приступайте к работе.

Еще для снятия напряжение врач рекомендует сначала плотно зажмуриться и задержаться в таком положении на несколько секунд, а затем широко их раскрыть.

«Курсор» писал ранее, что ученые разработали и протестировали необычный способ производить ткани глаза, которые потом применяются для лечения ряда дегенеративных заболеваний глаз.

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