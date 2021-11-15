Врач рассказал об опасности витамина D при борьбе с COVID-19

Превышение дозы может быть очень опасно, потому стоит консультироваться с врачом перед приемом.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с журналистами объяснил, чем может быть опасно употребление витамина D для больных коронавирусом, передает lenta.ru.

Медик предупредил, что опасность представляет не сам витамин, а превышение рекомендованных норм его приема.

«При слишком большой дозировке витамина D повышается уровень кальция в крови, что, в свою очередь, провоцирует образование тромбов», — объяснил Болибок.

Суточная норма потребления витамина D составляет 15 мкг для взрослых и 20 мкг для людей старше 70 лет. Максимально допустимый уровень потребления для лиц старше 19 лет — не более 100 мкг в сутки.

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