Врач рассказал, почему не стоит делить таблетки на части

Многие люди неправильно принимают таблетки, например, делят ее на части или растирают их в порошок. Но далеко не со всеми препаратами можно так делать.
Об этом на своей странице в Instagram рассказал семейный врач та инфекционист Виктор Петров.
Это распространенные ошибки, которых не следует допускать.
Многие люди неправильно принимают таблетки, например, делят ее на части или растирают их в порошок. Но далеко не со всеми препаратами можно так делать.
Об этом на своей странице в Instagram рассказал семейный врач та инфекционист Виктор Петров.
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