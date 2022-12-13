Врач рассказал, почему не стоит делить таблетки на части

Это распространенные ошибки, которых не следует допускать.

Многие люди неправильно принимают таблетки, например, делят ее на части или растирают их в порошок. Но далеко не со всеми препаратами можно так делать.

Об этом на своей странице в Instagram рассказал семейный врач та инфекционист Виктор Петров.