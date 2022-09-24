Врач рассказала, чем чернослив полезен для женского здоровья

Спортивный врач Александра Пурига рассказала, что включение этого продукта в рацион замедлит процесс старения и защитит костную систему.

Чернослив не только вкусный, но еще и очень полезный продукт, особенно для женщин. Его употребление положительно сказывается на всем организме, в частности на костной системе.

Об этом рассказала спортивный врач Александра Пурига, передает radiokp.

По словам специалиста, в женском организме в период постменопаузы начинает замедляться выработка уровня экстрогена, а это ведет к ослаблению костей и повышению риска получения переломов. Чтобы обезопасить себя, врач рекомендует в день съедать около 50 граммов чернослива. Его употребление способно замедлить процесс старения, а также укрепить плотность костей.

Помимо этого, в составе чернослива есть полифенолы, которые улучшают работу сердца. Этот сухофрукт помогает нормализовать в крови уровень холестерина, предотвращая развитие гипертонии.

Кроме этого, его употребление улучшает работу пищеварения.

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