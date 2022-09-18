Время приема пищи может повлиять на ваше психическое здоровье — исследование

Когда нормальные внутренние биологические часы нарушаются, например, при бодрствовании в обычные часы сна, это может негативно сказаться на настроении и эмоциональном состоянии человека.

Исследование было опубликовано в PNAS.

Исследования показывают, что даже после нескольких лет ночных смен наш организм не сможет полностью адаптироваться к измененному графику. На самом деле, чем дольше отстают биологические часы, тем сильнее негативные последствия.

«Наши результаты открывают дверь для новой стратегии сна/циркадного поведения, которая также может принести пользу людям, страдающим психическими расстройствами. Наше исследование дополняет растущее количество доказательств того, что стратегии, оптимизирующие сон и циркадные ритмы, могут способствовать укреплению психического здоровья», — говорит нейробиолог Сара Челлаппа, которая помогала проводить рандомизированное исследование, работая в Brigham and Women’s Hospital в Бостоне.

Типичный баланс гормонов в человеческом организме колеблется в течение дня в зависимости от их циркадных часов, и данные свидетельствуют о том , что ночные приемы пищи могут вмешиваться в обмен веществ.

Нарушение гликемического контроля также является распространенным фактором риска нарушения настроения. Более того, депрессия и ожирение часто идут рука об руку в порочном круге, который повышает риск и тяжесть любого состояния.

Имея в виду эти результаты, ученые изучают, может ли отказ от еды в ночное время улучшить самочувствие сменных рабочих. Это все еще новая область исследований, но недавнее исследование показывает, что ограничение приема пищи дневным временем может помочь предотвратить уязвимость настроения, связанную с ночной работой.

«Мы обнаружили доказательства того, что время приема пищи оказывало умеренное или сильное влияние на уровни настроения, подобные депрессии и тревоге, во время имитации ночной работы, и что такие эффекты были связаны со степенью внутреннего смещения циркадных ритмов», — пишут авторы исследовани.

«Эти результаты предлагают доказательство концепции, основанное на фактических данных, о вмешательстве во время приема пищи, которое может предотвратить уязвимость настроения в условиях сменной работы», — добавляют они.

Ученые отметили, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, может ли непереносимость глюкозы в ночное время играть определенную роль. Также нужны дополнительные исследований, чтобы выяснить, может ли смещенный циркадный ритм изменить микробиоту кишечника таким образом, чтобы ухудшить психическое здоровье.

«Время приема пищи становится важным аспектом питания, который может влиять на физическое здоровье», — говорит Челлаппа.

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