Врач рассказала, что такое «синдром праздничного сердца» и чем он опасен

Пациенты с данным синдромом преимущественно молодого или среднего возраста.

После длительных праздников, как правило, возрастает количество пациентов в кардиологических центрах, а все из-за чрезмерного употребления алкогольных напитков. Врач рассказала, что есть «синдром праздничного сердца», который может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом специалист Мария Вороненко рассказала на своем Telegram-канале.

Другое название данного синдрома – алкоголь-индуцированные нарушения ритма сердца вследствие чрезмерного употребления спиртных напитков.

Пациенты с данным синдромом преимущественно молодого или среднего возраста и без сердечно-сосудистой патологии. В течение 24 часов после употребления избыточного количества алкоголя возникают симптомы аритмии, а именно:

Неритмическое сердцебиение

Одышка

Нехватка воздуха

Ощущение сжатия в области сердца

Потливость Головокружение

Врач отметила, что для облегчения состояния назначают препараты, снижающие частоту сердечных сокращений. Рекомендуется употреблять большой объем жидкости, чтобы вывести токсины из организма.

Как правило, «синдром праздничного сердца» тяжело переносится пациентами, но не приводит к серьезному повреждению сердца. А в целом для лечения и профилактики синдрома «праздничного сердца» необходим отказ от приема алкоголя.

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