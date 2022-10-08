Врач назвал орехи, которые оздоровят сердце и помогут продлить жизнь

Всего 50 грамм грецких орехов ежедневно уберегут вас от целого ряда проблем со здоровьем.

Медики проанализировали данные около 100 тысяч человек, изучая связь между потреблением грецких орехов и смертностью. И оценить ожидаемую продолжительность жизни по отношению к потреблению грецких орехов взрослыми людьми в США.

Об этом пишет segodnya.

Изучая влияние грецких орехов на воспаление, окислительный стресс и риск рака, медики заметили интересный факт. Всего около 50 граммов грецких орехов в день уже в течение 2 недель помогло подавить рост клеток рака груди. Хотя по отношению к другим видам рака такие данные противоречивы, отмечают ученые – нужно продолжать проводить исследования.

Орехи – пища, богатая питательными веществами: ненасыщенными жирами, белками, витаминами, минералами и клетчаткой. А особенно – жирной полиненасыщенной кислотой Омега-3. Именно это вещество улучшает функции соединительной ткани сосудов, показатели крови, тем самым снижая риски развития целого ряда заболеваний.

Те, кто ест грецкие орехи, гораздо меньше рискуют умереть от инфаркта и инсульта, у них ниже риск развития атеросклероза, диабета, ожирения. Также орехи помогают снизить вред от окислительного стресса, улучшают работу мозга. У тех участников исследования, кто не ел грецкие орехи, показатели здоровья были намного хуже.

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