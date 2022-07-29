Врач рассказала, какая пища замедляет старение организма

По словам врача дерматолога Яэли Адлера, молодость — это защита от воспаления. Потому одним из ключевых аспектов профилактики старения организма является его защита от воспаления.

Для здорового и молодого тела крайне важным является правильное соотношение жирных кислот омега-3 и омега-6.

Врач объясняет: нужно потреблять меньше жирных кислот омега-6, чтобы предотвратить воспаление в организме и, таким образом, способствовать продлению его молодости.

Кислоты омега-6 в основном содержатся в продуктах животного происхождения, таких как мясо и колбаса. И эти продукты лучше свести к минимуму, советует специалист.

Медик добавила, что лучшим источником омега-3 жирных кислот, обладающих противовоспалительным действием, является жирная морская рыба. Таких продуктов в рационе должно быть много.

В дополнение к омега-3 жирных кислот, стоит включить в рацион разнообразные специи. Например, куркума и чеснок тоже имеют противовоспалительное действие, как и ягоды, брокколи, другие овощи и фрукты, насыщенные антиоксидантами.

Также, если человек хочет оставаться молодым и здоровым в течение длительного времени, то следует есть пищу, которая богата клетчаткой. Растворимая клетчатка стимулирует рост полезных кишечных бактерий, а разнообразный микробиом является одним из условий продления молодости организма.

Кроме того, эффективной профилактикой старения является отказ от провоспалительной пищи. В эту категорию входят сахар, белая мука, коровье молоко. Специалист объясняет, что молоко в большом количестве увеличивает риск акне, диабета, деменции.

Курсор ранее писал, что ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья. 30 лет и 550 добровольцев понадобилось исследователям из Оксфордского университета, чтобы понять, вреден ли алкоголь для человека и в каких количествах его можно употреблять без последствий.