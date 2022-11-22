Врач рассказала, можно ли избавиться от гипертонии с помощью таблеток

Множество людей страдает гипертонией (повышенным давлением), которая мешает нормальному функционированию, потому что провоцирует головную боль и другие дискомфортные симптомы. Но можно ли избавиться от проблемы с помощью таблеток?

Об этом на своем Telegram-канале рассказала кардиолог Анна Кореневич.

Специалист отметила, что любые таблетки при гипертонии не убирают глубинную причину заболевания, а лишь устраняют симптом — спазм сосудов и повышение артериального давления.

Существует 5 классов лекарств от повышенного давления, у них разные механизмы действия, но одна цель — снижение давления до нормального уровня. Если это не сделать, то сосуды начнут портиться, стареть, станут хрупкими, в них начнут расти бляшки и это приведет к тромбозам.

Специалист отметила, что кардиологи назначают эти лекарства, чтобы устранить опасный симптом — спазм сосуда и продлить жизнь. Почему кардиологи не лечат причину гипертонии? Потому что причина — психоэмоциональная.

Кардиологи не занимаются решением этих проблем, а только помогают устранить последствия длительного психоэмоционального напряжения — спазм сосудов с помощью лекарств. Таблетки от давления можно сравнить с костылями, которые помогают передвигаться, но никогда не устранят проблему.

Анна Кореневич подчеркнула, что к сожалению, со временем кардиологи таблетки от давления не только не отменяют, но еще и добавляют новые, увеличивают дозировки. Это опять же вынужденная мера и следствие того, что врачи не работают с причиной гипертонии, а только убирают симптом.

Вот так обычно лечат гипертонию 95 процентов людей и только небольшой процент людей готовы работать с глубинной причиной болезни, чтобы стать здоровыми.

Почему так происходит? Потому что очень сложно поверить, что шутка про то, что все болезни от нервов, никакая не шутка, а чистая правда.

По словам врача, сложнее поверить в то, что проблему с «нервами» можно решить и избавиться от гипертонии навсегда или, как минимум, снизить количество таблеток и убрать скачки давления, когда проблема слишком запущена.

«Курсор» писал ранее, как можно повысить низкое давление без лекарств.