Врачи-диетологи назвали пищевые привычки, замедляющие старение

Американские врачи-диетологи рассказали, как замедлить старение при помощи правильного питания.

Советы специалистов опубликовало издание Eat This, Not That!

Отмечается, что несмотря на неизбежность возрастных изменений, существуют определенные привычки в еде и образе жизни, которые могут помочь сделать этот процесс более плавным.

Так, диетолог Рональд Смит советует ограничить потребление сахара.Если хотите, чтобы жизнь была долгой и здоровой, старайтесь избегать нездоровой еды вроде печенья или пирожных, когда это возможно, заявил он.

А включение рыбы в рацион принесет пользу здоровью, особенно с возрастом. Рыба богата Омега-3 кислотами, которые защищают организм от болезней и помогают при проблемах с сердцем, депрессии и даже раке, подчеркнул врач.