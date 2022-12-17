Исследователи нашли в темном шоколаде токсичные металлы

Ученые из Союза потребителей США проверили шоколадки разных производителей и в большинстве образцов обнаружили свинец и кадмий, которые значительно превышали допустимую норму.

Об этом пишет Consumer Reports.

Специалисты для исследования взяли 28 плиток сладостей компаний Hershey’s, Lindt и Tony’s Chocolonely. В 23 из них был зафиксирован свинец в 2,5 раза превышающий норму, а кадмий — в три раза. Но по правилам стандарта, нормой является 0,5 мкг свинца и 4,1 мкг кадмия в день. Именно такая концентрация не вредна для человека.

Ученые отметили, что кадмий — это содержащийся в почве природный элемент, который иногда поглощается корнями растений и попадает в какао-бобы. Свинец же попадает в бобы через воздух — плод сушится на открытом воздухе, а металл разносится ветром по окрестностям.

Если эти элементы попадут в организм в большом количестве, то у человека могут возникнуть проблемы с памятью, а также повысится риск развития депрессии и другие заболевания.

«Курсор» писал ранее, что в американском Университете Иллинойса ученые обнаружили неожиданные свойства шелухи какао-бобов, помогающие бороться с ожирением и старением.

Еще мы писали, черный шоколад очень полезен для людей с повышенным холестерином в крови.