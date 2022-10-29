Врачи назвали лучший напиток для нормализации давления

Какао полезен и для улучшения когнитивных функций, особенно у пожилых людей.

Ученые и медики советуют ввести в рацион какао, поскольку этот напиток помогает поддерживать здоровье и угнетает развитие инфекций.

Об этом пишет Страна здоровья.

Какао благодаря особым веществам в его составе повышает уровень оксида азота в кровотоке. Данный компонент обеспечивает расслабление и расширение стенок сосудов, тем самым уменьшаются приступы гипертонии.

В какао также входят катехины и антоцианы, поддерживающие здоровую деятельность сердца и кровеносных сосудов. Напиток рекомендуется и для улучшения когнитивных функций, особенно у пожилых людей.

Помимо прочего, какао обеспечивает выработку нейронов и активизирует работу мозга, поскольку орган получает полноценное питание вместе с кровью за счет расширения сосудов.

Употребляющие какао люди менее склонны к развития злокачественных клеток в организме. В ряде случаев наблюдается апоптоз – гибель раковых клеточных структур. Этот напиток также эффективен при диабете II типа. Флавонолы в составе какао обеспечивают повышенную чувствительность к инсулину в периферических тканях, говорят врачи. Этим обеспечивается предотвращение воспаления и окислительных повреждений, связанных с заболеванием. Медики рекомендуют какао и здоровым людям, поскольку он обеспечит защиту от развития сахарного диабета.

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