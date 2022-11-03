Врачи назвали основной признак диабета: следите за тем, как вы пьете воду

То, как вы пьете, может сигнализировать о высоком уровне сахара в крови.

По словам специалистов, одним из наиболее распространенных симптомов диабета, поражающих многих людей, является полидипсия, или чрезмерная жажда.

В то время как каждый время от времени испытывает жажду, портал здоровья подробно описывает контрольные признаки, которые могут помочь идентифицировать повышенную жажду как симптом диабета.

Достаточное ежедневное потребление воды (несколько стаканов) очень важно, поскольку вода необходима для многих функций организма, включая регулирование температуры тела и прочих. Однако, если вы все время чувствуете жажду или ваша жажда сильнее, чем обычно, и продолжается даже после того, как вы выпьете, это может быть признаком болезни.

Одним из основных признаков является то, что полидипсия часто сопровождается либо временной, либо продолжительной сухостью во рту.

Издание добавляет, что пациенты с диабетом также замечают, что они выделяют более пяти литров мочи в день.

Если вы испытываете эти контрольные признаки, указывающие на чрезмерную жажду, важно обратиться к вашему терапевту. Как и другие симптомы диабета, полидипсия вызывается высоким уровнем сахара в крови, отмечают врачи.

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