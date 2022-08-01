Врачи назвали полезный продукт, который почти вдвое снижает риск ранней смерти

Медики уверены, что некоторые продукты могут защищать нас от рисков тяжелых болезней и преждевременной смерти. Одним из самых полезных продуктов эксперты называют рыбу.

Недавнее исследование, проведенное международной исследовательской группой Университета Вулвергемптона и учеными из Великобритании, Европы, Китая и США, выявило, что пожилые люди, которые потребляют больше рыбы, живут дольше и болеют меньше.

Об этом пишет Daily Express.

Эксперимент показал, что люди, которые потребляли рыбу не реже двух раз в неделю, по сравнению с теми, кто никогда не ел ее в течение последних двух лет, снизили риск смертности на целых 42 процента.

Исследователи отмечают, что такие блюда, как суши, содержат много полезных ингредиентов, которые способствуют здоровому старению. Особенно полезны блюда, которые включают жирную рыбу, такую как тунец и лосось. Полезно также есть отварную или приготовленную на пару рыбу.

Ученые также выяснили, что потребление рыбы связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и деменции. Дело в том, что жирная рыба содержит высокий уровень омега-3 жирных кислот, которые необходимы мозгу для поддержания нормальной когнитивной функции, а следовательно, для поддержания здорового старения.

Кроме того, омега-3 жирные кислоты поддерживают здоровый метаболизм, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний по мере старения, отметил диетолог.

Рыба также является богатым источником антиоксидантов, в частности астаксантина, который придает лососю красный цвет. Это помогает защитить клетки от повреждения — и даже может уберечь от морщин.

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