Врачи назвали продукты, помогающие восстановить печень

Врачи назвали список продуктов, которые способствуют нормализации работы органа, не перегружают печень, способствуют скорейшему восстановлению поврежденных клеток печени.
Об этом пишет sensationalnews.
Список полезных продуктов для печени:
семена льна;
капуста (белокочанная, цветная и брокколи);
нежирные сорта рыбы;
спелые фрукты и ягоды некислых сортов;
молочные продукты невысокой жирности;
вегетарианские блюда, отварные, тушеные, запеченные;
куриные яйца (не более 1 яйца в день);
морковь и свекла;
виноград без кожицы, арбуз, хурма;
натуральные фруктовые и овощные соки.
Однако медики подчеркивают, что заниматься самолечением в случае с печенью особенно опасно. Корректировать рацион при наличии болезней может только специалист. Врачи подчеркивают, что список рекомендованных продуктов подойдет для профилактики болезней печени.
Важно помнить: печени может навредить не только фаст-фуд и алкоголь, но и такие продукты, как щавель или клюква. Кроме того кислые ягоды и зелень могут вызвать серьезное обострение уже существующих заболеваний печени, так как избыточно нагружают орган переработкой кислоты. Только максимально сократив потребление вредных для печени продуктов можно уменьшить риски, связанные с нарушением функционирования печени и ее состоянием, подчеркивают медики.
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