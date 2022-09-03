Врачи назвали супер-овощ для женщин: продлевает молодость и быстро нормализует здоровье

Как утверждает эксперт, самый полезный овощ для женщин – это обычная редька. И ее нужно обязательно включить в рацион, особенно после 45 лет.

Редька является прекрасной витаминной поддержкой организма. Если ее есть регулярно, то можно легко восполнить нехватку калия, натрия, магния, кальция, железа и различных витаминов.

Для женского организма редька более полезна, чем для мужского. Она приводит в порядок работу щитовидной железы, быстро нормализует гормональный фон и снижает боли во время критических дней.

Сок редьки полезен для молодости кожи: на ней долго не появляются глубокие морщины и пигментные пятна. Но и для мужчин редька полезна – она уменьшает воспаление простаты.

Для достижения лучшего эффекта, овощ лучше всего есть в чистом виде и в салатах, заправленных нерафинированным растительным маслом.

Даже такой полезный овощ может вызвать проблемы со здоровьем. Ее нельзя есть людям, у которых есть проблемы с желудком, повышенная кислотность, заболевания почек и при подагре. С очень большой осторожностью нужно употреблять редьку беременным женщинам, так как этот овощ может вызвать тонус матки.

Как ранее сообщал Курсор, фруктовые соки негативно влияют на избавление от лишних килограммов, что обусловлено их составом. Из-за усилий маркетологов многие люди по всему миру считают, что соки исключительно полезные и их стоит пить во время диеты, но это не так.