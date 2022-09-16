Врачи определили группы крови, подверженные риску тромбоза и инсульта

Ученые считают, что группа крови может быть использована для оценки рисков развития некоторых очень опасных заболеваний.

Исследователи в Дании изучили взаимосвязь и взаимодействие группы крови с генетической предрасположенностью к развитию тромбоза глубоких вен (ТГВ) или тромбов в ногах. Ученые проанализировали результаты наблюдений продолжительностью более 30 лет за здоровьем 66 тысяч человек.

Результаты показывают, что у людей с группой крови II (А), III (В) и IV (АВ) риск развития тромбоза глубоких вен на 40% выше, чем у людей с группой крови I. Были проведены дополнительные исследования, в ходе которых был выявлен эффект других факторов риска тромбоза.

Исследователи обнаружили, что риск группы крови IV (AB) выше на 20%, а у людей с ожирением — на 16% выше. У курящих людей риск заболевания на 6% выше, чем у некурящих.

Исследователи из Гарварда также изучили 77 000 пациентов и обнаружили, что люди с группой крови IV (AB) имеют самый высокий риск развития сердечных заболеваний (23%). Однако исследователи предупреждают об огромном негативном влиянии курения, ожирения и неправильного питания на болезни сердца.

Исследователи считают, что люди с группой крови I (0) менее подвержены инсульту (9%). Специалисты до сих пор не могут полностью объяснить эту модель, но считают, что вне зависимости от группы крови после 40 лет следует следить за артериальным давлением и отказаться от вредных привычек.

Что касается болезней желудка, то шведские исследователи обнаружили, что у людей со второй группой крови риск развития рака желудка на 20% выше. А пациенты с группой крови I (0) имеют более низкую устойчивость к бактериям Helicobacter pylori, вызывающим желудочные заболевания, такие как гастрит и язва желудка.

По словам исследователей, риск развития возрастных когнитивных нарушений (слабоумие и болезнь Альцгеймера) составляет 82% для людей с группой крови IV (AB).

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