Врачи определили самый распространенный симптом штамма Омикрон

По данным ученых, почти четверть жителей Бангладеш, заразившихся штаммом Омикрон, жаловались на насморк. Еще 68% процентов имели головные боли. Медики считают, что именно эти симптомы преобладают и в других странах.

В Бангладеш 73% пациентов со штаммом коронавируса Омикрон жаловались на насморк. Об этом симптоме говорили также европейские медики, именно потому эксперты считают его самым распространенным.

Об этом сообщил официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам, передает местное издание Вdnews24.

По его словам, головные боли наблюдались у 68% пациентов, при этом 64% заболевших сообщили о чувстве усталости. Кроме того, по крайней мере 60% заразившихся данным штаммом жаловались на чихание или боли в горле, а 44% — на кашель.

«Мы должны обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа», — предупредил Ислам.

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