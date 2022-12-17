Врачи перечислили привычки, которые разрушают иммунитет человека

Иммунитет представляет собой чрезвычайно сложную систему защиты организма и его нужно постоянно укреплять, особенно в осенне-зимний период, когда вероятность подхватить какую-то инфекцию резко возрастает. Но есть привычки, на которые мало кто обращает внимание, а они разрушают наш защитный барьер.

Об этом сообщает EatThis, NotThat!

Врачи отмечают, что здоровый образ жизни поможет улучшить самочувствие и укрепить иммунную систему. А значит необходимо отказаться от употребления алкогольных напитков, поскольку они повреждают слизистую желудочно-кишечного тракта, а еще защитные Т-клетки и нейтрофилы в системе ЖКТ. Все это приводит к воспалительному процессу.

Также следует отказаться от курения, потому что оно ослабляет иммунитет и делает его более уязвимым к разному роду инфекциям. Еще эта пагубная привычка увеличивает риск развития иммунных и аутоиммунных расстройств.

Чтобы укрепить здоровье, эксперты рекомендуют уделять больше внимания сну. Это нужно для восстановления энергии, которая имеет важное значение для иммунной системы. Для оптимального здоровья необходимо спать семь и более часов в сутки.

Исследователь геномики из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) Стив Коул отметил, что негативно на иммунитет влияет и постоянный стресс, а значит его нужно минимизировать.

«Курсор» писал ранее, что иммунная система является для нас защитным барьером, который не дает различным инфекциям и бактериям проникать в наш организм. Все это большой и сложный механизм, у которого, как оказалось, есть определенный «выключатель».