Врачи предупредили, что сдерживать кашель и чихание опасно

Во время кашли и чихания организм «освобождается» от скопившихся микроорганизмов или же слизи. И нарушать этот процесс не стоит, говорят специалисты.

Многие люди, особенно в общественных местах, пытаются подавить кашель и чихания. Но специалисты категорически не советуют так поступать.

Об этом пишет today.ua.

По словам врачей, кашель и чихание – это естественная очистительная функция организма, который таким образом избавляется от попавших на слизистые оболочки дыхательных путей микробов и от скопившейся в бронхах слизи.

Если очистительные процессы подавлять, избегая кашля и чихания, то инфекция продолжит свое губительное шествие по организму, поражая новые органы, так и до пневмонии недалеко.

Но при этом не стоит забывать и об окружающих, говорят врачи. Потому с кашлем лучше посидеть дома, попросив близких или соседей купить вам продуктов и лекарств. В своем жилище можно без стеснения и кашлять, и чихать. Во-вторых, если вам жизненно необходимо выйти в люди во время простуды, то прихватите с собой пачку сухих носовых платков. Кашляйте и чихайте, плотно прижимая салфетку к носу и рту, затем скомкайте ее и выбросьте в мусорную урну.

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