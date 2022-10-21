Врачи предупредили: какой овощ может спровоцировать диабет

Ученые Гарвардского университета проанализировали рацион более 100 тысяч женщин. Как оказалось, те, кто регулярно потреблял картофель, существенно повышали риск сахарного диабета.
Об этом пишет kolobok.
Таким образом, медики пришли к выводу: чрезмерное употребление картошки способно спровоцировать развитие инсулинозависимого диабета 2-го типа на 20 процентов. Похожий риск возникает и у той группы людей, которая ежедневно добавляет в свой рацион конфеты и печенье.
Важно и то, что техника приготовления картошки вовсе не снижает ее вред: хоть она вареная или печеная. Однако, стоит отметить: наиболее опасной все еще остается картошка-фри. Все дело в том, что продукт сам по себе содержит высокий гликемический индекс, который способствует развитию сахарной болезни.
В связи с этим медики рекомендуют существенно ограничить потребление картофеля и продуктов из него. При этом полностью отказываться от этого овоща все же нет смысла, тем более, что н содержит огромное количество витаминов и ценных микроэлементов. Просто не ешьте этот продукт чаще 2-3 раз в неделю, советуют специалисты.
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