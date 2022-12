Врачи предупредили о популярных продуктах, которые разрушают артерии и могут привести к их закупорке

Ученые предупреждают, что ряд продуктов из современного меню провоцируют отвердение артерий, или атеросклероз. Это заболевание является одной из наиболее распространенных причин смертности во всем мире.

Об этом пишет Eat This, Not That.

На первое место по вредности ученые и медики ставят соленое копченое мясо. Его любят во всем мире, различается только вид мяса и способ приготовления. Но в таком продукте в любом случае много жира и соли. Высокое содержание жира может стать причиной воспаления, которое поражает кожу, приводит к обезвоживанию клеток и атеросклерозу. А большие дозы соли удерживают воду в организме и повышают кровяное давление.

Жареная жирная пища заставляет усиленно работать наши артерии. Дело в том, что количество жира повышает холестерин в крови, это влечет за собой скачки давления. Это повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Потому врачи просят есть такие продукты как можно реже и в небольших количествах.

Сливочное масло используют во многих странах мира практически ежедневно, а то и по несколько раз. Но стоит помнить, что высокий уровень насыщенных жиров в нем может привести к закупорке артерий и нежелательному уровню холестерина, если потреблять его без умеренности.

Печенье часто употребляют во время чаепитий, его порой включают в завтрак и утоляют им голод, когда нет времени поесть полноценно. Однако такой продукт содержит целый микс вредных ингредиентов: сливки, соль и сахар. Но это только пол беды, ведь спровоцировать отверждение артерий может и большое количество трансжиров.

